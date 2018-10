Deel dit artikel:













André Hazes-muziek vergalt nachtrust inwoners Kaatsheuvel, man aangehouden André Hazes (Foto: ANP)

KAATSHEUVEL - Een 56-jarige man uit Kaatsheuvel is zaterdagnacht aangehouden omdat hij enorme geluidsoverlast veroorzaakte bij een seniorencomplex in de wijk Pannenhoef. De geluidsapparatuur is in beslag genomen.

Geschreven door Peter de Bekker

Rond kwart over een werd de politie voor het eerst gewaarschuwd. Agenten zagen de 56-jarige man, over wie werd geklaagd, voor het complex staan. Hij was dronken. De agenten gaven hem een waarschuwing en vertrokken daarna. Trappen tegen deuren

Later in de nacht kwamen vanuit het complex opnieuw meerdere meldingen over geluidsoverlast binnen. Ook zou de dronken man bij buren tegen de deur hebben getrapt en twee stoelen omver hebben gegooid. Rond half vijf hoorden agenten harde muziek van André Hazes uit het appartement van de 56-jarige man komen. In overleg met de hulpofficier van justitie gingen zij het huis binnen en namen ze drie boxen en een versterker in beslag. De bewoner schreeuwde daarop tegen de agenten dat hij met zijn computer 'drie keer zo hard geluid' zou produceren. Hij werd achter zijn computer vandaan gehaald en gearresteerd.