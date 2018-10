Deel dit artikel:













Moeder en dochter aangehouden voor mishandeling toezichthouders in Breda Foto: archief

BREDA - Een 38-jarige vrouw en haar 18-jarige dochter uit Terheijden zijn zaterdagmiddag in de Korte Boschstraat in Breda aangehouden nadat zij twee boa’s hadden mishandeld. Dat gebeurde na een geschil over een parkeerbon. Moeder en dochter zijn thuis aangehouden. De boa's deden aangifte van mishandeling.

Geschreven door Corné Verschuren

Een van de boa's wilde de vrouw uit Terheijden een bekeuring geven omdat de auto in de Boschstraat op de betaalstrook stond. Uit het systeem bleek dat er geen parkeergeld was betaald. De vrouw vertelde dat haar dochter even iets aan het ophalen was. Toen de boa, een vrouw, meldde dat er een parkeerbon zou volgen, ontstond een discussie met de juist ingestapte dochter. De boa liep daarna met haar mannelijke collega verder. 'Gratis kwartiertje'

In de Korte Boschstraat werden de boa's opnieuw aangesproken door de dochter die een beroep deed op het 'gratis parkeerkwartiertje'. Er ontstond opnieuw een discussie. De dochter stapte uit de auto, begon te schelden en sloeg de boa in haar gezicht. Toen de mannelijke boa zijn collega wilde beschermen, stapte ook de moeder uit en sloeg hem op zijn hoofd. De dochter duwde vervolgens de vrouwelijke handhaver op de grond en probeerde haar tegen het hoofd te schoppen. De vrouw kon de schoppen ontwijken. Twee voorbijgangers sprongen de boa's te hulp. Agenten hield het duo in Terheijden aan. Na verhoor mochten moeder en dochter, met een proces-verbaal op zak, weer naar huis.