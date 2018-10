Frits loopt halve marathon voor terminaal zieke Bianca en zij wacht op hem bij finish

"Ongeveer anderhalf jaar geleden hebben ze kanker geconstateerd. Ik was heel verbaasd." Bianca van der Reijken werkte op een kinderdagverblijf. "Ik dacht dat ik een trap had gehad. Maar dat was dus niet zo. Het bleek uitgezaaide borstkanker te zijn."

En het verloop van de ziekte was tragisch. Frits: "Afgelopen mei werd geconstateerd dat de kanker uitgezaaid was naar de hersenen. Daarmee ging de levensverwachting van een aantal jaar terug naar een paar maanden."

'Liefde van mijn leven wacht op me'

Frits trainde voor de halve marathon, in de natuur. Zondag is de dag dan daar dat hij voor zijn vrouw gaat lopen. De tijd die hij nodig heeft voor de halve marathon is daarbij eigenlijk onbelangrijk. Het enige dat telt is dat Bianca hem op kan wachten bij de finish: "Stress is zo vreselijk voor je lichaam. Dus een goede tijd kan ik niet neerzetten. Het is alsof je een karrenvracht aan ellende achter je aan sleept. Alsof je afgeremd wordt bij iedere hoek die je maakt. Dus dat is van veel minder belang dan elkaar daar zien, op dat bewuste moment. En te weten dat je er een heel leven lang voor elkaar geweest bent." Frits vervolgt: "De wetenschap dat de liefde van mijn leven, mijn schatje, daar ligt, dat gaat me er doorheen sleuren. Het zal fysiek veel minder zwaar zijn dan emotioneel. "

Bianca vertelt: "Ik ga met de Wensambulance en daar wacht ik op hem". Eén van de vier kinderen van het stel is in Frankrijk, de andere drie zullen ook bij het bijzondere moment zijn.

Frits hoopt zoveel mogelijk sponsorgeld voor het KWF bijeen te brengen. "Ik heb mijn hele huwelijk alles voor Bianca overgehad en zij ook voor mij." Hij loopt de halve marathon dus voor zijn vrouw: "Maar eigenlijk niet alleen voor haar, maar voor alle mensen die ooit kanker krijgen en misschien door deze actie daarin gesteund worden en misschien geholpen kunnen worden. Voor Bianca is het te laat, maar voor anderen misschien niet."





Frits trainde veel voor de halve marathon die hij voor Bianca loopt