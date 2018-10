Deel dit artikel:













Grafsteen vernield met auto, bandensporen op graven Bandensporen staan nog op de twee vernielde graven in Moergestel. (Foto: Politie) De grafvernieler kwam waarschijnlijk via deze poort de begraafplaats op rijden met z'n auto. (Foto: Politie)

MOERGESTEL - "Vandalen! Het is toch overal te doen?!" Mevrouw De Laat uit Moergestel heeft er geen goed woord voor over. Het graf van haar ouders, op het kerkhof St. Jans Onthoofding in haar woonplaats, is zaterdagnacht vernield. Door een ...auto, die volgens haar de tientallen jaren oude grafzerk omver heeft gereden. "Dit moet wel bewust zijn gebeurd", zo stelt ze.

Geschreven door Edwin Vossen

De vrouw werd later op de dag door haar zus op de hoogte gebracht. Haar 73-jarige man, die ervoor zorgt dat de begraafplaats er goed bijligt, heeft inmiddels aangifte gedaan. Op de looppaden en het graf op het kerkhof staan volgens de politie tal van bandensporen.



Politie zoekt getuigen

De dubbele poort bij het kerkhof is nooit op slot en is breed genoeg voor een auto. Waarschijnlijk is de dader via deze poort naar binnen gereden. De politie is op zoek naar getuigen.