Boer zoekt Vrouw: Michelle en Steffi lijken hun keus gemaakt te hebben

EINDHOVEN - Zes afleveringen van ‘Boer Zoekt Vrouw’ hebben we nu achter de rug, maar met wie Steffi en Michelle, de twee Boekelse deelnemers, in zee willen, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Alhoewel, Harrold lijkt meer dan ooit de beste papieren te hebben om een relatie aan te gaan met paardenfokker Steffi. En Michelle dan? Het kan bijna niet anders dat zij haar oog laat vallen op Maarten.

De serie van KRONCRV moet onderhand qua spanning het kookpunt gaan naderen, maar het blijft bij aftasten en een enkele voorzichtige flirt. Roel bijvoorbeeld ziet het best zitten met Steffi. “Ik voel me goed, best thuis ondanks dat het voor mij een vreemde plek is. Weet je wat het is, ik wil graag een maatje, maar je moet je toch wel een beetje inhouden, omdat er twee anderen bij zijn.“ Steffi hoort het met plezier aan, wil niemand claimen en vindt Roel, zo zegt ze althans, “een leuk ding.”



'Wind in zijn broek'

Maar heeft ze haar keus niet al gemaakt en strooit ze onder anderen Roel zand in de ogen? Het heeft er immers alle schijn van dat ze ooit tafel en bed gaat delen met Harrold. Terwijl de andere kandidaten vroeg uit de veren zijn na een (s)lome avond, mag de schone slaper wat langer in bed blijven liggen. Om, zoals Steffi dat uitdrukte, “helemaal uitgeslapen de leukste thuis te kunnen zijn. Bovendien vind ik het wel fijn dat hij niet op zijn tenen gaat lopen voor mij. Hij laat zich niet zomaar de wind in zijn broek jagen.”



Toch lijkt ook Jos nog niet uitgerangeerd, al is het maar, omdat hij Steffi het op zijn oude tractor laat leren. “Ik voel me er helemaal rustig bij: hij houdt van grappen en je kunt er serieus mee praten.” Overigens, waar is Steffi’s vader gebleven? Haar kandidaat-mannen zouden kennis gaan maken met hun schoonpa in spe, maar hoe dat is verlopen?







Wind van voren

Michelle heeft het woord schoonvader of – moeder nog niet in de mond genomen. Zij lijkt het minder getroffen te hebben met de drie mannen, van wie er één haar leven nog completer moet maken. "Hun logica is ver te zoeken", zo zei ze en van met name Zeno werden we deze zondagavond amper iets wijzer.



Ruud daarentegen, kreeg de wind van voren. De wel erg zakelijke Zuid-Hollander die op zoek is naar een ...teamlid, moest nog nadenken over de vraag hoe hij zijn eigen bedrijfsvoering zou combineren met een relatie in Brabant. “Bullshit!”, reageerde Steffi oprecht verontwaardigd. Zal hij er echt niet over nagedacht hebben? Ja, hij ziet het wel in haar zitten en vindt de champignonkweekster een onwijze vrouw, die hem elke keer weer weet te verrassen. Maar heeft deze man voldoende gevoel in zijn donder om de dromen te vervullen van Steffi, die zo verlangt naar een stabiele, langdurige relatie met een een ‘paar kindjes’?





'Goede relatie'

Nee, dan Maarten, die lijkt echt voor Steffi te zijn geschapen. Hij herkent zich in de problemen die Steffi ooit heeft gehad in een vorige ‘destructieve’ relatie. “Als je jezelf niet weet te waarderen, dan blijft het lastig om een goede relatie op te bouwen”, aldus Maarten, die het overigens, net als zijn concurrenten niet van zijn handigheid moet hebben. Nog een overeenkomst tussen de stoere mannen die naar Steffi’s gunsten dingen: ze zijn eigenwijs. En laat dit nu ook één van de karaktertrekken van de Boekelse zijn. Dat wordt nog wat, maar Steffi kan veel hebben en zeker van Maarten. Maar zullen we afspreken dat er volgende week ook bij onze Brabantse heldinnen eindelijk boter bij de vis komt?