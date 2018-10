Tilburger (46) bedreigt broer met mes en bijt agent in arm

TILBURG - Een 46-jarige Tilburger heeft zondagavond zijn tanden gezet in de arm van een agent. Dat gebeurde toen de politie de man wilde aanhouden, omdat hij zijn broer met een mes zou hebben bedreigd.

Rond kwart over zeven werd de politie gewaarschuwd voor een ruzie in een huis aan de Trouwlaan. Twee broers waren in een worsteling geraakt. Uiteindelijk pakte een van hen een mes en ging hiermee achter zijn 51-jarige broer aan. Die rende naar buiten en vreesde voor zijn leven.

Arm

Toen de politie de agressieve broer wilde aanhouden, verzette de verdachte zich en beet hij een van de agenten in zijn arm. De Tilburger zit nog vast. Waarom de twee broers ruzie hadden, is niet bekend. De recherche is een onderzoek begonnen.