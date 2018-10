In elkaar geslagen Heilige Gertrudis krijgt nieuwe hufterproof kapel, met geld van weldoener

Op ons verzoek komen de leden van de Edele Vroedschap Sint Gertrudis Berghe bij elkaar om terug te blikken op de vernieling van de Sint Gertrudis kapel, die ruim een week geleden werd vernield. “Ik kon niet geloven dat iemand dat kon doen, zoiets”, zegt Ingrid Schellevis van het vroedschap. “ Maar, Gertrudis komt terug, sterker en mooier dan ooit.”

Geetruidenberg op stelten

In de dagen na de vernieling was de verontwaardiging enorm groot in Geertruidenberg. “Iedereen wilde meehelpen om de kapel opnieuw op te bouwen. Iemand had nog een stapel hout en een ander kwam weer met stenen aan. Heel het stadje was woedend en schaarde zich achter ons. Je blijft met je tengels af van Sint Gertrudis.”





Het gesloopte Gertrudis kapelletje in Geertruidenberg





Het is net een sprookje

De vernieling van het kapelletje bleek achteraf ook de start te zijn van iets moois met een afloop zoals alleen in sprookjes voorkomt. “Er heeft zich een anonieme weldoener bij ons gemeld en op zijn kosten mogen we een nieuwe stenen kapel gaan bouwen. Een kapel die wel hufterproof is.”