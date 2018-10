't Was wachten tot het uit de hand zou lopen', buurt wil maatregelen na 'schietpartij' Plejadenlaan

BERGEN OP ZOOM - Na de mogelijke schietpartij van zondagavond, staan de bewoners van de Plejadenlaan in Bergen op Zoom weer op scherp. Het is een onrustig jaar voor de buurt die wordt geterroriseerd door jongeren. Zo werden er rond de jaarwisseling verschillende huizen én bewoners bekogeld met vuurwerk en ging een auto in vlammen op. In juni raakte een huis zwaar beschadigd door vuurwerk. Volgens getuigen zijn er nu schoten gelost en daarom eisen de bewoners nu meer maatregelen van de gemeente.

"Het was wachten tot het uit de hand zou lopen", aldus flatbewoonster Edith de Waal. "Ja, het is nu wel echt erg ja", bevestigt een bovenbuurvrouw.

'Ik heb nog gewaarschuwd'

Na een botsing tussen een auto en een scooter, werden er zondagavond mogelijk schoten gelost. De politie berichtte zondagavond dat er geschoten was, maar paste dit maandag aan.

De Waal heeft naar eigen zeggen nog gewaarschuwd. "Ik heb het nog gezegd tegen de burgemeester en de wijkagent: dit gaat uit de hand lopen." Of de schietpartij iets te maken heeft met de overlast van jongeren, is niet bekend. Maar het is wel het zoveelste incident in de buurt.

Mevrouw De Waal leek het afgelopen jaar het mikpunt van de jongeren. Haar gevel werd rond de jaarwisseling bekogeld met eieren en een paar dagen later werden een baksteen en een vuurwerkbom bij haar naar binnen gegooid. Volgens De Waal komt dat omdat ze de jongeren aansprak op hun gedrag. "Maar moet je er dan niets van zeggen?! Ik ga het nu in ieder geval niet meer doen," reageert ze gelaten.

Een onrustige jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling werd niet alleen mevrouw De Waal geterroriseerd. Er werd toen ook een auto in brand gestoken en er werd een invalidenwagen omver geduwd. Voor de eigenaresse van de uitgebrande auto werd vervolgens geld ingezameld, maar helaas overleed ze een week later. Haar overlijden had overigens niets te maken met het incident.

In januari kwam burgemeester Frank Petter langs om met de buurtbewoners te praten. Kort daarna werden er extra camera's geplaatst en zou de politie meer gaan surveilleren. Ook werd er een sociaal werker ingeschakeld om met de jongeren te praten. Toch ging in het juni weer mis. Een huis raakte zwaar beschadigd door vuurwerk. Volgens de buurtbewoners zijn er nog niet voldoende maatregelen genomen.

Nóg meer controle

Paul woont al zesentwintig jaar in de straat. Hij vindt dat de politie meer kan doen aan de overlast. "Ze zouden eens onopvallend moeten surveilleren. "Er is veel gebeurd ja", reageert de 81-jarige Jo Kelderman. Ook zij vindt dat er meer moet worden gecontroleerd.

Mevrouw De Waal is het inmiddels spuugzat. Zo zat zelfs, dat ze gaat verhuizen naar een andere woning in Bergen op Zoom. "Ik voel me hier niet veilig en ik moet ook aan mijn toekomst denken." Medebewoonster mevrouw Kelderman vindt het erg jammer dat mevrouw De Waal gaat verhuizen. Zelf woont ze al vierentwintig jaar in de flat. "Ik ga voor niemand weg", reageert ze vastbesloten.