Snoepjes van groenten met maar een klein beetje schuldgevoel: 'Probeer de lolly van rode biet eens'

Arjan Siemerink is culinair-chef en heeft in opdracht van een aantal bedrijven in de voedselindustrie de groentesnoep ontwikkeld. Maar meteen de markt ermee veroveren is hij niet van plan. "Het is bedoeld om mensen te inspireren. Als je buiten de gebaande paden denkt, is er zoveel mogelijk met groenten."

'Smaakexplosie'

Een cateraar uit Schijndel stopt verwachtingsvol een lolly van rode biet in de mond. "Het is heerlijk. Echt een smaakexplosie in de mond. Ik zou zeker overwegen om dit op te dienen." Ook de slush puppie van pompoen is populair. "Hij is heerlijk fris, beetje groenten, maar toch zoetig ", zegt een van de mensen die zich melden bij het standje van Sweethearts, een gelegenheidsnaam.

50 procent groente

Maar de snoepjes zijn niet alleen van groenten. De lolly heeft een chocoladestok, de slush puppie wordt geserveerd in een chocolade cup, bij de zure mat zit honing en de nougat heeft een chocolade crumble. De snoep bestaat voor 50 procent uit groente en dat is winst, zo redeneren de initiatiefnemers van Sweethearts.

"En snoepen is helemaal niet zo erg", zegt Siemerink. "Je moet het alleen niet te veel doen. Waar wij het veel meer in gezocht hebben, is het snoepmoment. Want uiteindelijk willen we dat graag. Dat snoepje, daar kan niks tegen op." Maar voorlopig ligt het dus nog niet in de schappen.