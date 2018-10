Duizenden knuffels van herdenkingsplek Oss met liefde en respect schoongemaakt en opgeborgen

De herdenkingsplek bij het spoor in Oss was donderdag relatief snel opgeruimd. Het opbergen van alle tekeningen, gedichten, brieven, kaartjes en de duizenden pluche beestjes, in een grote loods in Oss, neemt wat meer tijd in beslag. Zeker omdat dit zorgvuldig en met respect gebeurt. "We maken alle knuffels eerst schoon. En we zorgen ervoor dat ze netjes en droog de dozen in gaan. Ik schat dat het om z'n 10.000 knuffels gaat. We overleggen met de betrokken families wat ermee gaat gebeuren", vertelt Sjaak van de Loop van de gemeente Oss.

Tekeningen, brieven en gedichten voor altijd bewaard

Behalve de enorme hoeveelheid knuffels is de berg aan brieven, tekeningen, gedichten en kaartjes minstens zo groot. "Ook die worden allemaal gedroogd. En we scannen álles. Zodat alle verhalen en tekeningen voor altijd bewaard blijven."

Bloemen ook opgeruimd

Ook de zee aan bloemen is afgelopen donderdag opgeruimd. Maar niet zonder eerst al het plastic te verwijderen. En alle lieve kaartjes eraf te halen.

