'Nu gaan we volle bak voor medaille', volleybalster Yvon Beliën na historische zege op WK Yvon Beliën (foto: VI Images).

NAGOYA - “We geven niet op. Hoe we er ook voor staan.” Dat is volgens volleybalster Yvon Beliën de kracht van het Nederlands team dat maandagochtend voor het eerst in de geschiedenis de halve finale van het WK bereikte. “Nu gaan we volle bak voor een medaille”, zegt de Oranjespeelster uit Budel vlak na de historische overwinning op de Verenigde Staten op het WK in Japan.

Geschreven door Sandra Kagie

Tegen regerend wereldkampioen de Verenigde Staten bogen de Oranje volleybalsters een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning. Na twee verloren sets ging volgens Beliën ‘de knop om’. “Amerika kwam er niet meer doorheen. We speelden supergoed. En dan win je de wedstrijd.” Het voelde volgens haar alsof het team van de Verenigde Staten in de laatste twee sets ‘vrij kansloos was’. Bijzonder, want nooit eerder wonnen de Nederlandse volleybalsters op een groot toernooi van de Verenigde Staten. 'Amerika ging zoeken'

Nederland liet de eerste set dus nog glippen (30-32). “Onwijs jammer, we hadden een flinke voorsprong.” En de tweede set was volgens Beliën ‘gewoon niet zo goed’. Maar daarna kwam dus de ommekeer. Dankzij wat tactische aanpassingen wist Oranje volgens haar twee belangrijke speelsters van de Verenigde Staten af te stoppen. “Amerika ging zoeken en wij gingen er overheen”, vat ze samen. 'Volgende tegenstander, maakt niet uit'

De volgende tegenstander van de Oranje volleybalsters is nog niet bekend. Maar wie het is, maakt Beliën eigenlijk niet zoveel uit. “We gaan nu volle bak voor een medaille”, zegt ze vol vertrouwen.