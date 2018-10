Deel dit artikel:













Liftongeluk kost oproepkracht het leven, Vereijken Kwekerijen moet 75.000 euro boete betalen Archieffoto.

DEN BOSCH - Vereijken Kwekerijen in Beek en Donk is maandag door de rechtbank in Den Bosch schuldig bevonden aan de dood van een medewerker. De oproepkracht was in november 2015 bezig met schoonmaakwerkzaamheden bij een goederenlift. Hij moest hiervoor de liftschacht in. Op een gegeven moment kwam de lift naar beneden en raakte de man bekneld.

Geschreven door Sandra Kagie

De man overleefde het ongeluk niet. Het bedrijf moet van de rechter een boete van 75.000 euro betalen. De rechtbank rekent het Vereijken ‘zwaar aan dat de man door haar schuld op gruwelijke wijze is overleden’. Het bedrijf hield volgens de rechtbank ‘op alle fronten onvoldoende rekening met de veiligheidsrisico’s die aan het verrichten van onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden bij de goederenlift waren verbonden’. Zo liet Vereijken de man werken bij een lift waarvan de inloopbeveiliging was uitgeschakeld. “Aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig.” 'Afschrikwekkend effect'

De maximale boete die in de wet is vastgelegd, is volgens de rechtbank ‘niet afdoende’. Van een boete moet volgens haar een ‘afschrikwekkend effect’ uitgaan. Ze kiest daarom voor een boete van 75.000 euro. LEES OOK: Man verongelukt onder lift, boete geëist tegen tomatenkweker omdat alle seinen waren uitgeschakeld Eerder was een boete van 125.000 euro geëist. Tijdens de inhoudelijke behandeling betoogde justitie dat ‘het wachten was op wanneer het mis zou gaan’.