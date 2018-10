Denise start een doneeractie voor haar moeder nadat haar vader overlijdt bij explosie in huis

PUTTE - Harry (65) uit Putte kwam vrijdagmiddag om het leven toen er door een explosie in zijn huis brand uitbrak. Hij was volgens oude vrienden erg geliefd in het dorp. Denise, de dochter van Harry, is na de brand een crowdfundingsactie gestart om geld op te halen voor haar moeder 'die nu alles kwijt is'.

Op de website van de actie worden veel steunbetuigingen achtergelaten zoals: "Harry, bedankt voor al die jaren schoenplezier, je glimlach en klantvriendelijkheid. Putte zal nooit meer hetzelfde zijn en ik zal je nooit vergeten! Veel sterkte aan de familie", en "Heel veel sterkte in deze moeilijke tijden, Petra, en hopelijk kun je zo terug een mooie start maken, maar vergeet niet de hele mooie herinneringen."

Mira en Frans kennen Harry al jaren en hopen dat de actie genoeg ophaalt: "We hebben 38 jaar in Putte gewoond en kennen Harry goed. Wie niet eigenlijk. Als je niet weet wie hij is, hoor je niet in Putte thuis", zegt Frans. Harry staat volgens het stel in het dorp bekend als een echte weldoener. "Als er iets georganiseerd moest worden, was hij van de partij."

Zo heeft hij jarenlang de avondvierdaagse van Putte georganiseerd en was hij zelf hoofdsponsor. "Hij was actief in de winkeliersvereniging en deed veel ander verenigingswerk. Zelf had hij een schoenenwinkel, maar sinds kort was hij met pensioen. Hij pakte alles aan en werd echt gedragen door Putte. Iedereen kent hem, hij werd graag gezien en was overal bij betrokken", vult Mira aan.

'Een nieuwe start voor onze moeder'

"Onze vader is omgekomen bij deze heftige brand", schrijft dochter Denise op de doneerpagina. "Na de heftige brand in ons ouderlijk huis en het overlijden van onze vader, willen we onze moeder weer een draaglijk leven kunnen geven. Zij is nu letterlijk alles kwijt. We krijgen pa er niet meer mee terug, maar onze moeder moet straks wel verder. We kunnen de kosten voor een nieuw bestaan niet alleen dragen en vragen daarom jullie hulp. Alle beetjes zullen ons enorm helpen."

Inmiddels hebben 232 mensen een donatie gedaan met een totale waarde van zo'n 8.000 euro.