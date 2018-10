Veel meer uitvallers tijdens Marathon van Eindhoven, kijk hier hoe je dat kunt voorkomen

We treffen Edgar de Veer op zijn kantoor op Strijp S. "De marathon is dan wel voorbij maar de komende dagen zijn we nog heel druk met de afwikkeling van het evenement. We zijn natuurlijk trots op het grote feest dat er in de stad was."

VIDEO: De Veer vertelt hoe het kwam dat er zoveel uitvallers waren.





Bij Fysiotherapie Verbeek op Ekkersrijt is het een soort van mini-reünie van de marathon. Veel deelnemers of oud-deelnemers zijn daar. Sommigen vinden we even op de crosstrainer maar de meesten doen het rustig aan. Behalve Heather MacDuff. Zij deed namelijk niet mee. In tegenstelling tot zeven eerdere edities. "In 1988 liep ik een parcoursrecord dat elf jaar lang bleef staan." Ze weet nog goed wat ze deed op dagen na een marathon.

VIDEO: Heather MacDuff had jarenlang het parcoursrecord van de marathon Eindhoven.

Ingrid Janssen kwam maandagmorgen maar moeilijk haar bed uit. De halve marathon lopen zondereen goed voorbereiding is niet niks. Ze deed er ruim twee uur over. De hitte ondervond zij aan den lijve.

VIDEO: Ingrid heeft maandag de nodige naweeën van de marathon.

Iemand die geen spierpijn heeft is Patrick Straver. Hij liep de halve marathon. De tijd was ook nog eens netjes, hij liep in een uur en 50 minuten ruim 21 kilometer. Zijn spierpijn valt mee en dat is logisch. Patrick heeft een goede voorbereiding achter de rug.

VIDEO: Patrick geeft tips voor een goede voorbereiding.