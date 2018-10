Gekantelde vrachtwagen zorgt voor problemen op de A16

De tankwagen op de A16 lekte druppelsgewijs het brandbare koolwaterstof. Voor de zekerheid stond er wel een schuimbluswagen paraat. Het bergen van de vrachtwagen werd uitgesteld tot na de spits. Zo konden er weer rijstroken open zodat het verkeer er langs kan. Na 22.00 uur werd de snelweg weer afgesloten, zodat de vrachtwagen geborgen kan worden.

De chauffeur van de tankwagen is direct na het ongeluk door omstanders uit de vrachtwagen geholpen. Hij is overgedragen aan de medewerkers van de ambulance. Of en hoe ernstig hij gewond is, is onbekend.

Het staat goed vast in Brabant (Foto: ANWB)

Op de A50 liep de filetijd na het ongeluk al snel op naar een uur. Een kapotte vrachtwagen op de A58 van Tilburg naar Eindhoven zorgde voor drie kwartier vertraging. De rechterrijstrook was tijdelijk dicht. Ook op de A17 vond een aanrijding plaats tussen Roosendaal en Dordrecht gebeurd. De linkerrijstrook werd daar afgesloten.