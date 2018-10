Zandbak voor gevorderden: bezoekers in de rij voor blootgelegde Peelrandbreuk

Diep onder de grond zitten tal van stukken aarde die los van elkaar bewegen. Dat zorgt bijvoorbeeld voor aardbevingen. Tussen deze stukken ontstaat een breuk. De Peelrandbreuk is een van die breuklijnen en loopt dwars door Brabant. De natuurlijke scheur is vernoemd naar het natuurgebied in het oosten van Brabant.

De geologische barst in de grond wordt door de natuur opgevuld met water en ijzer. Het unieke aan de Peelrandbreuk is dat hij maar op een paar plekken aan de oppervlakte te zien is, waaronder sinds kort bij het Annabos in Uden.

Hard, ondoordringbaar ijzer

Een breuklijn in de grond verandert het landschap flink. In Uden zorgt het er bijvoorbeeld voor dat er hoger- en lagergelegen stukken grond zijn. Waar water normaal gesproken in de grond trekt, gebeurt dat in Uden niet.

Zo zijn de hogere gedeelten in Uden behoorlijk drassig. Terwijl de lagere gedeelten in de grond juist kurkdroog zijn. De harde, ondoordringbare laag ijzer in de Peelrandbreuk zorgt ervoor dat water niet in de grond zakt, maar weer omhoog komt.

UNESCO-status?

Door het hoge ijzergehalte in de breuklijn, heeft het grondwater in Uden een bijzondere rode kleur. De Peelrandbreuklijn is zelfs zo bijzonder dat de provincie Brabant samen met een aantal gemeenten probeert om een UNESCO-status te krijgen voor de geologische barst in de grond.

Zaterdag kunnen bezoekers nog een keer naar de Peelrandbreuk in Uden kijken. Dan gaat het terrein nog een keer open voor natuurliefhebbers.