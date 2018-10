Tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc

Babbeltrucs, de manier waarop criminelen zich met gladde praatjes naar binnen werken in woningen van voornamelijk ouderen. "Jongeren zijn meestal toch iets alerter bij dit soort dingen", zegt Van Mourik. Als de criminelen dan eenmaal binnen zijn in de woningen, worden snel waardevolle spullen buitgemaakt. Hoe gaat dat dan precies en wat kun je ertegen doen?

Vaak zijn de oplichters niet alleen. Zo is een 89-jarige vrouw uit Eindhoven afgelopen zaterdag overvallen door twee mannen. Het slachtoffer dacht dat de thuiszorg voor de deur stond. Het duo stormde naar binnen en namen een flink geldbedrag mee.

Vermomd als politie

Maar er zijn tal van voorbeelden. Zo is op vrijdag 5 oktober een 65-jarige Bosschenaar overvallen door twee mannen die zich voordeden als politie. Ze zeiden tegen het slachtoffer aan de deur dat ze graag vingerafdrukken wilden maken van briefgeld. Zodra hun buit op tafel lag, gingen ze er snel vandoor.

Genoeg geweest, vindt Van Mourik. Hij is directeur van Reframe in Tilburg en geeft trainingen en adviezen tegen babbeltrucs:

Lampen die automatisch aangaan schrikken indringers af.

Deurkierstandhouders of -kettinkjes voorkomen dat mensen meteen binnen kunnen dringen.

Via een raampje of spionnetje kun je alvast kijken wie er voor de deur staat.

In onderstaande video licht hij de tips toe.

Maar daar houdt het niet bij op voor Van Mourik. Hij waarschuwt mensen die in flats wonen. "Oplichters bellen vaak onderaan de flat aan bij tal van personen om in het gebouw te komen. Dat doen ze vaak rond de tijd dat de thuiszorg langskomt", legt hij uit.

"Mensen die dan de hoofddeur openen voor die oplichter, zetten alvast hun eigen deur open, zodat de 'thuiszorg' meteen naar binnen kan lopen. In werkelijkheid komen dan de oplichters binnengestormd." Doe daarom nooit de deur zomaar open, voordat je weet wie er aanbelt.

Geen extra slot

Volgens Van Mourik komen de oplichters met babbeltrucs overdag. "'s Avonds doen mensen de deur niet zo snel meer open. Daardoor vertrouwen mensen de oplichters sneller, omdat ze verwachten dat die dan wel in de avond zouden komen."

Ook waarschuwt hij voor mensen die een extra slot of klem op de deur hebben. "Als bijvoorbeeld de brandweer je huis in moet bij nood, dan kan die er niet in omdat daar een klem op zit. Daarom adviseer ik gewoon om een deurkierstandhouder of -kettinkje te nemen. Die doe je er dan even op voordat je de deur opent. En haal je weer eraf als je de deur sluit."

Inmiddels geeft Van Mourik bijna iedere week meerdere cursussen. "Al is er maar één oudje minder die de deur zomaar open doet. Daar doe ik het voor."