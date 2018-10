Man met enorme broekzakken steelt voor honderden euro's aan crèmes bij het Kruidvat

Op de camerabeelden is te zien dat de man rond drie uur voor de eerste keer de winkel binnenkomt. Tijdens het rondlopen in de winkel heeft hij in het bijzonder interesse voor het schap waar onder meer de crèmes van het merk Biodermal staan. Hij haalt de producten uit de verpakking en stopt de crèmes in zijn broekzakken.

Broekzakken vullen

Vermoedelijk zijn de broekzakken geprepareerd. Als de zakken zijn gevuld, gaat hij naar buiten. Daarna komt hij binnen paar uur nog twee terug om opnieuw zijn zakken te vullen. In totaal steelt hij voor meer dan 800 euro.

De man staat ook enkele keren herkenbaar op beeld. Het gaat om een man met blond haar. Op de dag van de diefstal droeg hij een rood T-shirt met een tekst in witte letters aan de voorzijde, een blauwe spijkerbroek en donkere schoenen met een lichte zool. Ook droeg hij een zwart Adidas-trainingsjack met rood Adidas-embleem en strepen op de mouw.