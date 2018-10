Deel dit artikel:













Alsof je meerijdt in de Opel Manta van de New Kids: dit is mogelijk in de nieuwe 4D-bioscoopzaal New Kids op de Opel Manta.

EINDHOVEN - Op je gemak achterover leunen in je bioscoopstoeltje is er binnenkort in Eindhoven niet meer bij. De Pathé-bioscoop krijgt namelijk een speciale 4D-zaal. En daar liggen kansen voor Brabantse films. Zo krijg je binnenkort misschien wel het bloed van Redbad in je gezicht gekwakt of springt de airco op standje koelcel bij de film Oorlogswinter.

Geschreven door Edwin Vossen

De stoelen in de nieuwe Eindhovense 4D-zaal krijgen twintig verschillende soorten effecten, die gelijk lopen met de film. Trillen, heen en weer bewegen, windstoten, regenbuien en zelfs complete hagelstormen. Bovendien kan er bij iedere film een speciale geur worden ingezet. Wat zou dit betekenen voor Brabantse films die al eerder in de bios waren te zien? We fantaseren er even op los. Redbad (2018)

De Eindhovense regisseur Roel Reiné bracht in juni van dit jaar Redbad uit. Een film met veldslagen met zwaarden, pijlen en bogen. Terwijl de Hollanders en de vikingen het uitvechten in de film, spat het bloed je wellicht letterlijk om de oren.

Brimstone (2016)

Martin Koolhoven uit Asten ging met zijn film Brimstone terug naar Wilde Westen. Zo kunnen de cowboys binnenkort niet alleen in de film worden neergeschoten, maar vliegen de kogels letterlijk door de bioscoopzaal, terwijl je een hap droog zand in je mond vangt. Loving Vincent (2017)

Onze eigen Vincent van Gogh werd gevangen in de film Loving Vincent. Hij sneed zelf zijn eigen oor af. Misschien kunnen we binnenkort meeleven door het geluid nog maar van één kant te horen. New Kids Turbo (2010)

Maaskantje werd op de kaart gezet door de heren van New Kids. Met 4D kunn je plaatsnemen op bijrijderstoel van de groene Opel Manta. Mocht dat niet werken, dan kunnen ze nog altijd 'zonne grote vuurbal jonguh' door de zaal laten vliegen. Oorlogswinter (2008)

De hongerwinter wordt gevangen in de film Oorlogswinter van regisseur Martin Koolhoven. Het 4D-effect hoeft niet zo heel moeilijk te zijn. De airco op standje -10 brengt je weer helemaal terug naar de ijskoude winter van 1945. De Helleveeg (2016)

De Brabantse André van Duren maakte deze film, die volledig draait om tante Tiny. Haar familie maakt zich zorgen over haar vanwege haar extreme vorm van smetvrees. De bioscoop in Eindhoven kan binnenkort lekker vuil worden gemaakt om het publiek direct van z'n eigen smetvrees af te helpen. Dit jaar geopend

Om de Eindhovense bioscoopzaal klaar te maken voor 4D is er een speciaal bedrijf uit Zuid-Korea ingeschakeld. Zij hebben ook al eerder een 4D-zaal gemaakt in Amsterdam en in Rotterdam. De nieuwe techniek moet ervoor zorgen dat je nog meer in de film zit. Toch is niet iedere bioscoopfilm geschikt voor 4D. Momenteel zijn er slechts een paar actiefilms gemaakt voor 4D. Het is de bedoeling dat de bioscoopzaal dit jaar wordt geopend in Eindhoven.