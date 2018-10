Deel dit artikel:













Stoffelijk overschot vermiste man uit Boxmeer gevonden, geen sprake van misdrijf Archieffoto

BOXMEER - In een bosgebied in Afferden (Limburg) is zondagavond het stoffelijk overschot gevonden van de vermiste 36-jarige man uit Boxmeer.

Geschreven door Corné Verschuren

De man werd sinds 25 september vermist. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf.