Auto bekogeld met spullen op A58 bij Rucphen, verkeersruzie eindigt met crash tegen vangrail Foto: Alexander Vingerhoeds

RUCPHEN - Inzittenden van twee auto's raakten maandagavond verwikkeld in een verkeersruzie op de A58 tussen afslag De Stok en Rucphen. Vanuit één van de auto's zouden spullen zijn gegooid. Wat voor spullen precies, is onbekend. Uiteindelijk heeft één van de auto's de andere auto geraakt en belandde er eentje in de vangrail bij knooppunt De Stok. Een 21-jarige bestuurder uit Roosendaal is aangehouden en is zijn rijbewijs kwijt.

De politie kreeg rond kwart over zeven de melding dat er op de snelweg tussen Rucphen en Zegge twee automobilisten met elkaar aan het ruziën waren. Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de 'gevaarlijke situatie op de snelweg'. Andere weggebruikers die rond kwart over zeven op maandagavond op de A58 tussen afslag De Stok en Rucphen reden en iets hebben meegekregen van het incident, worden gevraagd zich te melden.