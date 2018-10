Verkeersruzie op A58 bij Rucphen, inzittenden van twee auto’s bekogelen elkaar met voorwerpen

RUCPHEN - Bij een verkeersruzie op de A58 tussen de inzittenden van twee auto’s heeft de politie iemand aangehouden. Op de snelweg bekogelden de inzittenden van de auto’s elkaar met voorwerpen. Waarmee ze precies gooiden is nog niet bekend.

De politie kreeg rond kwart over zeven de melding dat er op de snelweg tussen Rucphen en Zegge twee automobilisten met elkaar aan het ruziën waren.

Beide auto’s raakten zwaar beschadigd. Het is nog niet duidelijk of de auto’s met elkaar in botsing zijn gekomen. Het is onbekend hoeveel mensen betrokken waren bij het voorval.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de verkeersruzie.