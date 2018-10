We hebben een winnaar! Troeteleik van Ulvenhout is Boom van het Jaar

ULVENHOUT - De troeteleik van Ulvenhout is de eerste Nederlandse Boom van het Jaar geworden. Dit deels vanwege zijn schoonheid. Maar er speelt meer. De iconische eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat namelijk op de nominatie om gekapt te worden.

De uitverkiezing kan dan ook worden gezien als een soort protest. Peter Derksen, directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag, voerde keihard campagne voor de troeteleik. “We willen dat deze boom zijn verhaal kan blijven vertellen, hij staat er al 180 jaar en mag niet verloren gaan”, zei hij eerder.

De verkiezing werd georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De troeteleik had hevige concurrentie van de Troostboom van TerWorm in Limburg. Het brons gaat naar een monumentale kastanje bij Amerongen in Utrecht.

Opvallend is dat de troeteleik eerder dit jaar niet werd verkozen tot mooiste en meest bijzondere boom van Brabant. Die eer ging naar De linde van Sambeek.

Europese verkiezing in 2019

Deze verkiezing Boom van het Jaar maakt onderdeel uit van de Europese Tree of the Year. De winnende Boom van het Jaar wordt de Nederlandse inzending voor de Europese verkiezing in 2019. SBNL Natuurfonds heeft het initiatief genomen om ervoor te zorgen dat ook de verhalen achter Nederlandse bomen bekendheid krijgen.