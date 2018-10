Mysterie opgelost? Zwart water in Stampersgat komt waarschijnlijk door het riool

“Uit onderzoek blijkt dat er een organische stof in het water zit”, vertelt Jack Rombouts van het Waterschap. “Dat kan erop duiden dat er een kruising met een persleiding is en dat daar een lek ontstaan is.” Een persleiding is een buis waardoor afvalwater vanuit de stad naar de rioolwaterzuivering wordt verplaatst.

Persleidingen getest

Als het een lekke persleiding is, dan is het curieus hoe dit lek is ontstaan. "Vorige week hebben we de persleidingen nog getest, deze waren allemaal intact", vertelt Jeroen Dekkers van het Waterschap Brabantse Delta. Hij sluit lozing vooralsnog ook niet uit.

Er is besloten om een paar sloten af te dammen, omdat daar zo’n kruising onder zit. “We doen dit om zeker te zijn dat de persleiding niet lek is. Want we moeten eerst zeker weten waar het vandaan komt, voor we actie ondernemen.”

Dode vissen

Uit monsters blijkt dat er een laag zuurstofgehalte in het water is. Er zijn al een aantal dode vissen geruimd. “Gelukkig zitten er niet zoveel in de sloot. Maar het is belangrijk dat het zich niet verder verspreidt, want dan is er een groot probleem.”

Maandag werd het vervuilde water al deels weggepompt om schade te voorkomen. Het vervuilde water is voorzichtig in de rivier De Dintel geloosd. Volgens Dekkers kan dit nog een tot twee dagen duren.

Tankwagens

Aan weerskanten van de afgedamde sloot staan tankwagens om het water op te zuigen. Dat water gaat naar de waterzuivering. "Op een andere plek is het water minder vervuild. Hier staat een noodpomp om het water gedoseerd in de Dintel te lozen, zodat we de Dintel niet ook vervuilen", legt Dekkers uit.