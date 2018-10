Johan Vlemmix zet huishoudster (maagd) de deur uit: ‘Ze is niet vooruit te branden’

De handel van Vlemmix in de levensechte knuffelbare poppen (“En gewillig zijn ze ook nog!") kwam dit voorjaar volledig stil te liggen door de rel rond zangeres Patricia Paay. “Sindsdien zit Eva hier werkloos aan tafel, ze zit mooi te wezen, maar ze doet helemaal niets. Tijd om te vertrekken en ook tijd om een niet zo leuke periode af te sluiten!” aldus Vlemmix.

Eva staat te koop op Marktplaats

Eva wordt op Marktplaats aangeboden voor de helft van de reguliere aanschafprijs die 2500 euro bedroeg. “Voor die prijs mag je ook nog eens een bijbehorende pruik uitkiezen. Ik heb voor Eva verschillende pruiken, van heel wild tot een beschaafde coupe.” Ondanks dat Eva 1250 euro moet opbrengen gaan de (mannelijke) bieders nog niet verder dan maximaal vijfhonderd euro. “Ik heb de tijd”, zegt Johan. “Ze eet geen brood.”

Eva wordt geleverd met een coupe naar keuze

Huishoudster of speeltje?

Precair blijft het onderwerp waar Eva is voor bedoeld. Want ondanks haar pittige huishoudster pakje doet ze helemaal niets aan het huishouden, maar kan ze wel een echte vriendin zijn voor de liefhebber(s). Maar zo’n dame aanbieden op Marktplaats kan ook betekenen dat ze een tweedehandsje is. “Nou nee hoor”, zegt Vlemmix die onbedaarlijk in de lacht schiet. “Ze is nieuw en ongebruikt, dus ze is nog maagd. Een koper krijgt die garantie zwart op wit en het is ook nog te controleren bij de dame in kwestie zelf.”