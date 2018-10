Dodelijk liftdrama TU Eindhoven: sloopbedrijf hoort € 150.000 boete eisen

DEN BOSCH - Sloop- en Grondwerkenbedrijf M. Heezen BV uit Eindhoven wordt verdacht van dood door schuld. Het bedrijf zou twee medewerkers bij de sloop van een lift levensgevaarlijke handelingen hebben laten doen waarvoor ze niet goed geïnstrueerd waren. Bovendien hadden ze geen valbeveiliging en hing de lift aan een kabellier die niet geschikt is om personen te dragen.

Bij het ongeluk met de lift op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) kwam 4 september 2015 Ferry Stalder om het leven. Collega Wim Jonkers raakte zwaargewond. Hij werd anderhalve maand in kunstmatige coma gehouden. Het slachtoffer had een klaplong, gebroken ribben, een gebroken ruggenwervel en diverse andere botbreuken. Na vele operaties heeft hij heeft een dwarslaesie en is hij vanaf zijn middel verlamd.

Kabel kapot

De twee mannen waren bezig met het slopen van een lift in een leegstaand universiteitsgebouw waar studentenwoningen in zouden worden gebouwd. De bouwvakkers stonden bovenop de lift in de liftschacht. De kabels zijn geknapt waardoor de lift vanaf zeven hoog naar beneden viel.

Kijk video en lees daarna verder:

Tijdens de rechtszaak, dinsdag, ging het erom wie verantwoordelijk is voor het tragische ongeval. Sloopbedrijf Heezen werkte in opdracht van hoofdaannemer Dura Vermeer die in het Potentiaal-gebouw appartementen voor studenten realiseerde.

"Dit is geen ongeval" zei de officier van Justitie. Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet gehandeld en waren de omstandigheden levensgevaarlijk. Twee van de drie betrokkenen waren niet opgeleid om met het takelsysteem te werken en hadden hier geen ervaring mee. De takel was niet geschikt voor het transport van mensen, de noodrem was kapot en de hijskabel was te kort. Al deze omstandigheden zijn de werkgever aan te rekenen, vindt het OM.

Sigaretje

"Als we geen sigaretje waren gaan roken, was het niet gebeurd" zei Wim Jonkers achteraf in een verklaring. Toen de twee mannen na een rook pauze weer op het dak van de lift stapten, hadden ze hun valbeveiliging nog niet bevestigd. Op dat moment viel het gevaarte naar beneden.

De rechtbank doet op 30 oktober uitspraak.