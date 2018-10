Fans Willem II dagen aanhang NAC uit met posters: 'Hoe dieper we zinken, hoe meer we drinken!'

BREDA - Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. En derby’s tussen NAC en Willem II blijven voor de fans van de twee clubs elk seizoen een hoogtepunt. De onderlinge ontmoetingen maken in beide supporterskampen (soms ongezonde) rivaliteit, maar ook onvermoede creativiteit los. Deze week, in de aanloop naar de botsing van zondag in Breda, is het niet anders.

Aanhangers van de Tilburgse club, verenigd in Red, white & blue united, hebben inmiddels afgetrapt. Ze snappen er niks van dat hun rivalen ‘telkens weer vrolijk zuipend richting de eerste divisie hossen’, zo wordt gemeld op tilbo.com.

'Altijd polonaise'

‘Ga vooral zo door, clowneske nakkers’, is het welgemeende advies uit Kruikenzeikerstad. Het blijkt afgelopen nacht kracht bijgezet te zijn met een, uiteraard illegale, guerrillacampagne. Op diverse plekken in de Baroniestad zijn enorme posters en spandoeken aangebracht, met teksten als ‘Diep in het dal maar nog altijd carnaval’ en ‘Vreugde of malaise altijd polonaise!’.

Over de mate van originaliteit valt te twisten; lef kan de tifosi van de tricolores niet ontzegd worden. Eén van de affiches werd op een bord geplakt, over een waarschuwing van de politie en op een plek waar cameratoezicht geldt.

Waar blijft tegenzet NAC-fans?

Het wachten is nu op een tegenzet van het geel-zwarte leger uit Breda. Die kan, mag en zal in de aanloop naar het altijd beladen treffen in het Rat Verlegh Stadion niet uitblijven.

LEES OOK: Viaductoorlog tussen NAC en Willem II gaat door: NAC-fans heroveren deel viaduct

Eind vorig jaar kon het verkeer op de snelweg A58 'meegenieten' van een heuse viaductoorlog. Toen werd de toon gezet vanuit het rood-zwarte kamp. Fans van NAC hadden pilaren van een viaduct in de kleuren van hun club geverfd. Dat lieten hun rivalen niet op zich zitten. Lang duurde het niet voordat het geel-zwart alweer de Tilburgse tinten had weggepoetst. Rijkswaterstaat was natuurlijk niet blij met deze acties, zoals de gemeente Breda evenmin zit te wachten op de maandagnacht illegaal aangebrachte posters. Het zal de fans van beide clubs worst wezen: op dat gebied kunnen ze elkaar wel vinden.