Vrouw zwaargewond na ongeluk op zebrapad in Etten-Leur, bestuurder aangehouden Vrouw zwaargewond bij ongeluk in Etten-Leur. Foto: Perry Roovers / SQ Vision

ETTEN-LEUR - In Etten-Leur is rond het middaguur een 25-jarige vrouw zwaargewond geraakt bij een ongeluk. Ze was bezig een zebrapad op de Rode Poort over te steken, toen ze werd aangereden door een 41-jarige man in een auto. De vrouw kwam verderop op het wegdek terecht en is met de traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.

Geschreven door Marjanka Meeuwissen-Oerlemans

Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is onbekend. Ze is direct op de plek van het ongeluk behandeld door medisch personeel en daarna met de toegesnelde traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Bestuurder auto aangehouden

Het is onduidelijk waarom het ongeluk gebeurde, dat wordt door de politie onderzocht. De man die de auto bestuurde is aangehouden en is door de politie aangemerkt als verdachte. Hij komt uit Schouwen-Duiveland. Zijn auto is in beslag genomen.