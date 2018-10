Deel dit artikel:













Winkels en woningen in voormalige V&D in Bergen op Zoom Het voormalige gebouw van V&D (Beeld: Google Streetview)

BERGEN OP ZOOM - Het karakteristieke winkelpand van V&D aan de Stationsstraat in Bergen op Zoom krijgt eindelijk een nieuwe bestemming. Het zestig jaar oude gebouw is aangekocht door de BVR Groep uit Roosendaal. Die maakt er winkels en woningen in. Dat hebben de gemeente en de bouwonderneming dinsdagmiddag bekendgemaakt.

BVR transformeert het V&D-gebouw in een eigentijds en multifunctioneel gebouw. Op de begane grond van het oude warenhuis komen winkels. Daarboven worden woningen gemaakt. De kelder wordt verbouwd tot parkeergarage voor de bewoners. Bouw start volgend jaar

Ook de gevels van het winkelpand krijgen een opknapbeurt en worden aangepast. De omvang van het gebouw blijft volgens de nieuwe eigenaar ongeveer gelijk. De plannen worden nu verder uitgewerkt. De planning is dat de bouwwerkzaamheden in het eerste kwartaal van volgend jaar beginnen. Binnenstadwethouder Patrick van der Velden is blij met de nieuwe ontwikkeling. Sinds de sluiting van het warenhuis, inmiddels ruim twee jaar geleden, maakt hij zich hard voor een goede invulling van het leegstaande gebouw. "De gemixte invulling van wonen en winkelen past helemaal bij de ontwikkeling van de binnenstad." Levendige binnenstad

Van der Velden zegt dat er nog meer moet gebeuren om de binnenstad van Bergen op Zoom levendig te houden. Dat kan volgens hem door minder winkelruimte te creëren. In de voorlopige plannen van BVR daalt het aantal vierkante meter detailhandel in het V&D gebouw van 8500 naar ongeveer 1600 vierkante meter. "Dat is een belangrijke bijdrage", aldus de wethouder.