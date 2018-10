Deel dit artikel:













Wat ging er mis bij de parkeergarage van Eindhoven Airport? Donderdag weten we het Foto: Nick den Boer/GinoPress

EINDHOVEN - Wat ging er mis bij de parkeergarage van Eindhoven Airport die in mei 2017 instortte? Was de aanhechting van de betonplaten onder de bollenvloer te glad, of is er toch een andere oorzaak? Donderdag weten we het, de Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert dan na een onderzoek van meer dan een jaar haar bevindingen.

Geschreven door Malini Witlox

De parkeergarage was in aanbouw toen het gebouw onverwacht instortte. Niemand raakte gewond. In januari startte de BAM Groep met de sloopwerkzaamheden. Dat gebeurde in nauw overleg met de Onderzoeksraad voor Veiligheid vanwege het lopende onderzoek naar de oorzaak van de instorting. Op verzoek van de onderzoekers werd een aantal delen uit de constructie veiliggesteld voor nader onderzoek. Kort na het ongeluk deden TNO, in opdracht van Eindhoven Airport en Adviesbureau Hageman, in opdracht van BAM, al een eigen onderzoek naar de technische oorzaak van de instorting. Hieruit bleek dat er problemen waren met de hechting. De hitte die dag hielp daar niet bij. Andere bouwexperts hadden hun vraagtekens bij de resultaten van dit onderzoek. BubbleDeck, de leverancier van de gewichtsbesparende breedplaatvloeren, zei al eerder dat ze het onderzoek van de Onderzoeksraad af wilde wachten.