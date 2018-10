Oops! Verkeerde Piet geeft toestemming voor overschilderen PSV-medaillons, echte Piet wist van niks

EINDHOVEN - Prachtig, voor PSV-fans, die muurschildering die vorig jaar zomer werd aangebracht op de spoorwand tegenover het Philips Stadion in Eindhoven. Maar achter deze graffiti aan de PSV-laan gaat een klein cultureel drama schuil. Een deel hiervan is namelijk ten koste gegaan van een kunstwerk, dat nota bene een persoonlijk eerbetoon van de maker aan PSV was. Bovendien wist hij tot voor kort van niets.

De Henri van Abbe Stichting heeft over dit alles vragen gesteld aan burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Eindhoven. De stichting komt op voor het cultureel erfgoed in de stad.



Kunstenaar weet van niets

Volgens de stichting zijn twee medaillons, die deel uitmaakten van het kunstwerk, overgeschilderd en is de maker, Piet Dirkx, hierover nooit officieel ingelicht. De gemeente heeft namelijk toestemming laten vragen aan een andere kunstenaar met dezelfde naam.



Dirkx voerde zijn kunstwerk in 1999 uit in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen, die het later schonken aan de gemeente. Het bestaat uit 22 keramische medaillons wat in de ogen van de Eindhovenaar een verwijzing is naar de twee voetbalelftallen die in het stadion aan de overkant tegenover elkaar staan. Velen die over de PSV-laan rijden, (her)kennen het werk, al maakt het tegenwoordig een futloze indruk, zo oordeelt de stichting.



Fiat van 'verkeerde' Piet Dirkx

Bij de oplevering van het project werd vastgelegd dat er overlegd zou moeten worden bij eventuele aanpassingen aan de spoorwand. Vorig jaar kwam de marketingafdeling van PSV bij de gemeente met het idee om een muurschildering aan te brengen. Een aantal medaillons zou hiervoor plaats moeten maken. De gemeente zag dat wel zitten, mits de kunstenaar zijn fiat wilde geven. Die werd probleemloos gegeven, naar nu blijkt door een man met dezelfde naam als de echte Piet Dirkx.



De gemeente had er, onwetend van deze omissie, geen probleem mee, zo schrijft de stichting, dat twee medaillons zouden worden verwijderd en afgevoerd. Slechts doorschijnende contouren op de plek waar ze zaten, herinneren er nog aan. Studio Giftig heeft de muurschildering, met beeltenissen van onder anderen speler Jorrit Hendrix en fan Guus Meeuwis, aangebracht voor de promotie en verkoop van kleding van PSV-sponsor Umbro.



LEES OOK: Hij is af! De enorme graffiti-muurschildering aan de PSV-laan bij het Philips Stadion in Eindhoven

'Niet afbreken!

Dirkx was het kennelijk zelf niet opgevallen dat deze creatieve uiting ten koste is gegaan van twee van zijn medaillons. Hem is bovendien dus nooit gevraagd toestemming te geven. Anders had hij het volgende geadviseerd: ‘Schilder er maar omheen. Niet afbreken!’ Dat heeft hij gezegd toen de stichting hem op de sloop annex verwijdering wees.



De Henri van Abbe Stichting wijst de gemeente als eerstverantwoordelijke aan. Ze hoopt dat nieuwe plannen voor de spoorwand wél in overleg met Piet Dirkx plaatsvinden. De enige echte welteverstaan. De gemeente kon nog geen reactie geven.