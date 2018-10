Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser geschept in Eindhoven, autoruit verbrijzeld De situatie na het ongeluk (foto: Dave Hendriks / SQ Vision Mediaprodukties).

EINDHOVEN - Een fietser is dinsdagmiddag op de kruising van de Leostraat en de Leenderweg in Eindhoven geschept. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De voorruit van de wagen die de fietser raakte, is verbrijzeld.

Geschreven door Hans Janssen

De kruising werd enige tijd afgesloten waardoor al snel op de rondweg een verkeerschaos ontstond. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor drie.