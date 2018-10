Deel dit artikel:













Auto knalt tegen bestelbus met graafmachine op aanhanger, inzittenden moeten worden losgeknipt Foto: Danny van Schijndel.

WESTERBEEK - Een auto is dinsdagmiddag in Westerbeek op een bestelbusje gebotst. Het busje had een aanhanger met daarop een graafmachine bij zich. Door de botsing viel de machine eerst tegen de auto aan en daarna het weiland in. De inzittenden raakten zwaargewond en moesten uit hun voertuig worden geknipt door de brandweer.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Het ongeluk gebeurde rond half drie op de kruising van de Vredepeelweg en de Nieuweweg in Westerbeek. Een traumahelikoper en drie ambulances kwamen ter plaatse. Twee inzittenden raakten bekneld in hun auto en moesten door de brandweer los worden geknipt. Trauma arts

Een van hen is zwaargewond onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De ander raakte ook gewond en werd ook naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De weg is afgesloten. De politie gaat een onderzoek instellen naar de oorzaak van het ongeval.