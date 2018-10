Deel dit artikel:













Hoger beroep webcamafperser Aydin C. begint op 5 november Aydin C. in de rechtbank

AMSTERDAM - Het gerechtshof in Amsterdam begint op 5 november aan de behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen Aydin C., verdacht van onder meer de digitale stalking en afpersing van tientallen meisjes in een reeks landen, waaronder Nederland. Een van zijn veronderstelde slachtoffers was de Canadese Amanda Todd, die in 2012 op vijftienjarige leeftijd zelfmoord pleegde.

Geschreven door Christel van der Meer

Todd trok wereldwijde aandacht met een video op YouTube, waarin zij melding maakte van haar lijdensweg. Voor deze zaak is C. niet in Nederland vervolgd, omdat Canada hem zelf wil berechten. C. zou naaktfoto's van Todd hebben verspreid. LEES OOK: Het aangrijpende verhaal over tienermeisje Amanda Todd, bekijk de documentaire De rechtbank veroordeelde C. tot bijna elf jaar gevangenisstraf. De veroordeling gold ook de afpersing van een homoseksuele man, het maken en verspreiden van kinderpornografie, computervredebreuk, oplichting en bezit van harddrugs. 'Aydin C. gaat spreken'

C. ontkent en bij de rechtbank heeft hij consequent gezwegen. De man heeft aangekondigd dat hij tijdens het hoger beroep zal gaan praten. In 2017 heeft hij een boek online gezet, waarin hij stelt dat hij het slachtoffer is van een rechterlijke dwaling. In de aanloop naar de inhoudelijke behandeling wees het hof verzoeken van C. tot nader onderzoek af. Via dat onderzoek wilde hij aantonen dat anderen zijn computers voor de misdadige praktijken hebben gebruikt. Een door het Openbaar Ministerie verzocht persoonlijkheidsonderzoek is eveneens door het hof afgewezen. Het hof heeft zeven dagen voor het proces uitgetrokken en verwacht op 14 december uitspraak te doen. Bekijk hieronder de documentaire De Zaak Amanda Todd. Deze documentaire werd in maart 2016 uitgezonden door Omroep Brabant.