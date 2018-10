Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen droevige piano maar harde rock: wereldberoemde Yann Tiersen komt naar Tilburg De Franse muzikant Yann Tiersen komt naar Tilburg. Waarschijnlijk niet voor droevige pianomuziek, maar om lekker te rocken. (Foto: ANP)

TILBURG - De wereldberoemde pianist Yann Tiersen komt naar Brabant. De Fransman werd vooral bekend met zijn droevige pianomuziek uit de film Amélie. Toch is het nog maar de vraag wat we in Tilburg van hem terugzien en horen. Al eerder liet hij zien dat hij ook een aardig potje kan rocken.

Geschreven door Edwin Vossen

Iedereen kent wel dat melancholische deuntje uit de Franse filmhit Amélie. Comptine d'un autre ete is de originele naam van het muziekstuk, wat zoiets betekent als 'het rijmpje van een andere zomer'. Het nummer maakte Yann Tiersen in een klap wereldberoemd. Toch brengt de Franse muzikant niet alleen maar mistroostige pianomuziek uit. In maart komt hij namelijk met zijn zeskoppige rockband naar Tilburg. Rocken met Tiersen

Op de negen solo-albums die Tiersen ondertussen uitbracht, staat naast de treurige piano ook nog rock, pop, ambient, avant-garde, folk en elektronische muziek. Op het Tilburgse festival Incubate liet hij in 2012 al eens zien dat hij ook een aardig potje kan rocken. Waarschijnlijk wordt het dus geen droevige muziek die Yann Tiersen ten gehore gaat brengen. Op 9 maart staat hij op de mainstage van poppodium 013. De voorverkoop begint vrijdag 26 oktober. Zo klonk Yann Tiersen in 2012 tijdens Incubate: