Jelle Klaasen voelt zich beter en beter en wil pieken tijdens het WK Darts

Klaasen liet afgelopen weekend in Göttingen zien het darten niet verleerd te zijn. Zo won hij onder meer van Peter Wright, de nummer twee van de wereld. We belden met Klaasen om te vragen hoe het met hem gaat, hoe hij tot dusverre terug kijkt op dit jaar en hoe hij het tij weer gaat keren.

Hoe kijk je terug op de European Tour in Göttingen, waar je in de kwartfinale werd uitgeschakeld maar wel Peter Wright versloeg?

“Het gevoel is na dit weekend goed, want het gaat de goede kant op. Ik hoop dat dit het begin is van mijn goede spel. In de partij met Wright liet ik zien dat ik mentaal wel degelijk sterk kan zijn. Ik had voor het eerst dit jaar het gevoel dat ik niet ging verliezen.”

Is dit de duw in de goede richting die je nodig had?

“Ja, dit weekend heeft echt geholpen. Zelfvertrouwen is bij mij heel belangrijk en dat goede gevoel is terug. Ik ben trouwens ook al jaren aan het zoeken naar de juiste pijlen. De pijlen die ik sinds vorige week heb voelde afgelopen weekend heel goed. Dat geeft natuurlijk ook veel vertrouwen.”

Hoe kijk je terug op dit jaar?

“Dit is denk ik mijn slechtste jaar uit mijn carrière. Niet alleen tijdens de televisietoernooien hoor, want ook tijdens de vloertoernooien heb ik volgens mij geen enkele keer 100 gemiddeld gegooid, terwijl ik dat drie jaar geleden juist heel vaak wel gooide. Maar het zelfvertrouwen is eindelijk weer terug. Dat ontbrak een lange tijd, dus ik kijk positief naar het einde van het jaar.”

“Ik heb een aantal jaar geleden mijn worp aangepast, waardoor mijn pols bij elke worp een fikse opdoffer krijgt" - Jelle Klaasen

Je hebt lange tijd veel last gehad van je pols. Is dat nu over?

“Nog niet helemaal. Het is chronisch dus het gaat ook niet meer helemaal over. Maar ik weet nu hoe lang ik kan trainen zonder er al te veel last van te krijgen.”

Waardoor is die blessure ontstaan?

“Ik heb een aantal jaar geleden mijn worp aangepast, waardoor mijn pols bij elke worp een fikse opdoffer krijgt. Dat wist ik eerst niet, maar het is heel lastig om mijn worp nu weer te moeten gaan aanpassen. De vorige keer kostte het me negen maanden lang, acht uur per dag werk om de worp eigen te maken.”

Door de goede prestaties van afgelopen weekend, heb je je geplaatst voor de European Championship. Dat moet goed voelen.

“Ja, absoluut. Ik heb me aan het begin van het jaar geen doelen gesteld en zie dit soort toernooien echt als bonus. De European Championship is weliswaar niet het grootste toernooi van de PDC-kalender, het deelnemersveld is zoals gewoonlijk weer sterk. Ik heb daar tijdens vorige edities ook goede resultaten neergezet.”

En dan na dat toernooi alle focus op het WK?

“Dat is het toernooi van het jaar. Ik wil tegen die tijd zo goed mogelijk in vorm zijn. Maar iedereen probeert op dat moment te pieken. Ik heb daar al vaker goede resultaten neergezet, dus ik weet dat ik het kan.”