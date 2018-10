Pompbediende Lambert van DK in Oss: 'Nieuwe klanten heet ik altijd welkom bij de familie'

"Goedemiddag! Euro 95?" Lambert van Vliet uit Macharen, gehuld in een fluorescerend hesje, heeft voor iedere klant een begroeting en een vriendelijk gezicht paraat. "Wilt u wel even het klepje van de tank voor me openmaken mevrouw? Dan kan ik er in", lacht de man die al 23 jaar bij het tankstation werkt en van mening is dat hij zo ongeveer de mooiste baan van de wereld heeft.

"Driekwart van het jaar is het goed weer en heb ik een kap boven mijn hoofd. Ik sta beter dan de jongens op de bouw bijvoorbeeld. In de winter krijg ik wel eens koude handen maar daar kan ik tegen. En ik krijg altijd goede reacties. Vooral als het kouder wordt en de doppen vastgevroren zitten. Dan wordt het helemaal op prijs gesteld."

Pompbediende als sociaal werker

Weet hij waarom mensen bij hem stoppen? Zijn ze onhandig? Willen ze geen vieze handen? "Sommige zakenlui lopen liever niet de kans een vlek op hun pak te krijgen. Maar doorgaans willen mensen gewoon graag een praatje maken, dat is het. Je bent soms een soort sociaal werker, je hoort van alles. Maar ik waak er wel voor dat ik niet te dicht bij de klant kom."

Klanten zelf zeggen te stoppen voor de service en het gemak, ook al weten ze dat ze meer betalen. "Maar je kunt hier wel sparen op de puntenpas", verdedigt een dame zich.

Jos de Kock in Oss heeft op dezelfde locatie zowel een onbemand als een bemand tankstation. "Welbeschouwd is het duurder voor mij om iemand in dienst te hebben die tankt voor de klanten dan wanneer ik alleen maar pinautomaten plaats. Maar de service bepaalt voor een deel de identiteit van ons bedrijf en maakt ons uniek in de omgeving."

'Het scheelt niet zoveel in prijs'

Een vaste klant uit Berghem stopt ook bij Lambert en ze rijdt dus niet 50 meter door naar de onbemande pomp. "Het is wel fijn als iemand voor je tankt, en de prijs scheelt niet veel met de grote tankstations in de buurt."

Een fooienpotje heeft Lambert niet. "Ik krijg af en toe wel iets hoor, maar het loopt niet bepaald de spuigaten uit. Mensen pinnen tegenwoordig liever, hè. Soms krijg ik een snoepje, dat wel."