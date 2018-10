Auto over de kop op A27 bij Breda, snelweg weer vrij

BREDA - Op de snelweg A27 zijn dinsdagavond twee rijstroken afgesloten geweest na een eenzijdig verkeersongeval. Dat gebeurde rond halfnegen in de richting van Gorinchem naar Breda tussen Oosterhout-Zuid en knooppunt Sint-Annabosch.

Volgens de politie zaten er drie mensen in het voertuig. Zij zouden allemaal al uitgestapt zijn. De ANWB meldde even later dat de auto over de kop zou zijn geslagen.

Een traumahelikopter is opgeroepen, maar het is onduidelijk of er ook gewonden zijn gevallen. De snelweg wordt al weer deels vrijgegeven.