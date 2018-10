Meer geld nodig voor raadsleden in kleine gemeenten: 'Ik kan beter ramen lappen bij de buurvrouw'

“Als ik er zakelijk naar kijk, dan kan ik beter de ramen gaan lappen bij de buurvrouw", zegt raadslid Jos Heezemans uit Eersel. Hij ging ooit de politiek in om iets te kunnen betekenen voor de mensen in Eersel, maar veel levert dat werk niet op in een kleine gemeente.

“Kijk: je doet het voor de bevolking. Dat op de eerste plaats. Maar als er dan een vergoeding tegenover staat, dan mag die best gerelateerd zijn aan de uren die je daaraan besteedt. En dat zijn er nogal wat. Ik denk dat ik per week toch gauw een uur of veertien, vijftien mee bezig ben."

'Bijna hele week mee bezig'

Het is een beeld dat in meerdere kleine gemeenten wordt herkend. Het raadslidmaatschap gaat gepaard met uren aan werk, terwijl er maar een kleine vergoeding tegenover staat. "Als je ziet hoeveel uren je in het raadswerk stopt. Ik ben er bijna een hele week mee bezig", beschrijft Marie Beenackers uit Maarheeze.

"Je moet raadstukken doorlezen, oude begrotingen doorpluizen en vergaderingen houden. Maar ik wil wel voorop stellen dat je het raadslid niet moet kiezen omdat je veel geld wilt verdienen."





"Het is prettig om raadslid te zijn. Dan kun je uitleggen waarom dingen gebeuren", vertelt Jos Heezemans.

'Meer werk dan in grote gemeente'

Volgens de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie is het nu genoeg geweest: er moet meer geld komen voor raadsleden in kleinere gemeenten. Dinsdag deden zij een oproep aan de minister. "Ik denk dat het goed is dat het gelijk getrokken wordt", zegt raadslid Sonja Wagemans uit Bergeijk.

"Ik denk dat de hoeveelheid werk misschien wel meer is dan in een grote gemeente omdat je natuurlijk bijna hetzelfde werk moet verdelen over een kleinere fractie. Ik vind wel dat er wel gelijkheid in mag komen."

"Het is natuurlijk wel druk geworden met wat er allemaal op je af komt. Vooral het inlezen in nieuwe dossiers", beschrijft raadslid Sonja Wagemans.

'Er mag wel wat bij'

In een grote gemeente als Eindhoven of Tilburg krijgen raadsleden momenteel nog een grotere vergoeding dan in de kleine Brabantse steden. "De werkdruk is naar mijn idee te vergelijken met Eindhoven", vertelt Jos Heezemans.

"De onderwerpen zijn bijna allemaal hetzelfde. En daar moet je je tijd in investeren. Verdiepen. Je moet stukken goed lezen. Doorgronden. En op basis daarvan in de fractie weer bespreken. Ja, er mag wel een beetje bij ja."

Minister moet knoop doorhakken

De ChristenUnie heeft in de Tweede Kamer dinsdag bepleit voor een ondersteuningsfonds waar gemeenten een beroep op kunnen doen. Minister Kajsa Ollongren moet besluiten of er ook meer geld voor raadsleden uit kleinere gemeenten komt.