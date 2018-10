Veldwantsen overwinteren massaal in onze huizen: 'Ik zag hem pas toen ik mijn T-shirt aandeed'

Honderden Brabanders reageerden op Facebook op het bericht over de oprukkende wantsen. De meesten herkenden het kleine beestje van de foto. Manon Luif heeft er wel heel veel in haar tuin. Ze postte een foto met de opbrengst van één dag. "Dit is de opbrengst gisteren van ons dagelijkse rondje in huis. Wij proberen nu vanwege de overlast de kozijnen in te spuiten met schoonmaakazijn, zodat ze hopelijk niet meer naar binnen kruipen. Lijkt te helpen!"

De verzamelde wantsen van Manon Luif (foto: Facebook)

De meeste reacties waren niet zo heel erg positief: "Ik heb volgens mij al een aantal van die enge wantsen gespot en ze allemaal om zeep geholpen. IEUWWWW. En hoezo buiten zetten, ze zijn nog sneller weer binnen", zegt Thea Baremans op Facebook. Colinda van Zoggel zet er een foto bij. Haar wants merkte ze pas op toen ze haar T-shirt aantrok.

Toch proberen de meesten de wants levend en al naar buiten te zetten. En de echte natuurliefhebber ziet er zelfs nog wat moois in.