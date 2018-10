Nabestaanden Eindhovense verzetsheld Jan Zwartendijk hebben excuses gekregen

DEN HAAG - Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft de nabestaanden van de Eindhovense verzetsheld Jan Zwartendijk excuses aangeboden. Dat meldt de NOS. Jan Zwartendijk (1896-1976) redde in Litouwen het leven van meer dan 2000 Joden. Hij verstrekte valse papieren waardoor ze uit handen van de Russen en Duitsers konden blijven.

Na de oorlog werd Zwartendijk door het ministerie van Buitenlandse Zaken berispt omdat hij in strijd met de richtlijnen de visa zou hebben verstrekt. Minister Blok zegt nu: "Als dat is gebeurd, was dat volstrekt ongepast en zijn nu ruimhartige excuses op zijn plaats. Jan Zwartendijk verdiende erkenning en eerbetoon voor zijn dappere gedrag. Die heeft hij, helaas postuum, vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw op verschillende manieren ontvangen."

Koning

Minister Blok schrijft, zo schrijft de NOS, in antwoorden op Kamervragen dat hij, samen met koning Willem-Alexander, gesproken heeft met de zoon en dochter van Zwartendijk. "Daarbij is uiting gegeven aan grote bewondering voor het optreden van hun vader in 1940."

Jan Zwartendijk was in 1939, toen de oorlog uitbrak, directeur van de vestiging van Philips in Litouwen. Toen de Nederlandse consul uit zijn ambt werd gezet, werd Zwartendijk zijn opvolger. In die positie kon hij Joden helpen door met valse documenten een visum te verstrekken.

Ondanks zijn heldendaad hebben veel mensen nog nooit gehoord van Jan Zwartendijk. Zelfs zijn zoon Rob Zwartendijk (79) kwam er pas achter toen hij 30 was. “Ik heb het nooit geweten. Als iemand er naar vroeg deed mijn vader het altijd af met: 'Ik heb gedaan wat iedereen zou doen.' En verder praatten we er niet over.”