Schietpartij vanaf motor in Valkenswaard Foto: archief

VALKENSWAARD - In Valkenswaard is er een schietpartij geweest. De daders zijn op een motor gevlucht. Via een burgernetmelding probeert de politie informatie te vergaren.

Geschreven door Agnes van der Straaten

Het incident vond plaats in de woonwijk Feliciadal in Valkenswaard. De daders hadden een integraalhelm op en waren donker gekleed. De politie laat weten dat burgers geen actie moeten ondernemen als ze de motor zien. Het is niet bekend of er gewonden gevallen zijn.