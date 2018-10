Onderzoek naar GenX kost gemeente Helmond 300.000 euro

HELMOND - De onderzoeken naar de giftige stof GenX die in de rioolwaterzuivering in Eindhoven en Aarle-Rixtel werd aangetroffen, gaan de gemeente zo’n 300.000 euro kosten. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

Het Helmondse bedrijf Custom Powders is de bron van de GenX-verontreiniging die afgelopen jaar in het oppervlaktewater ontstond. Of de gemeente de kosten van de onderzoeken gaat verhalen op Custom Powders is nog niet bekend.

Mogelijk kankerverwekkend

GenX-stoffen komen vrij bij de productie van teflon voor bijvoorbeeld antiaanbaklagen. De stof is in hoge concentraties mogelijk kankerverwekkend en bovendien slecht voor het milieu. Custom Powders verwerkte de stof drie keer per jaar in opdracht van het chemische bedrijf Chemours. Uit extra onderzoek 'in de productielijn' bleek dat Custom Powders de schuldige is, dat werd nog eens bevestigd nadat watermonsters rondom het bedrijf werden genomen.

Custom Powders stopte vorig jaar met het verwerken van GenX-stoffen. Ook werd de samenwerking met Chemours een maand geleden verbroken.

