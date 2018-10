NAC-Willem II: wedstrijden als hekkensluiter en koploper en de dubbele treffer van Ben Rienstra

De dubbel van Ben Rienstra

Eerst even terug naar april van dit jaar, de laatste NAC-Willem II die gespeeld is. Vooral de start was opmerkelijk. NAC-goalie Nigel Bertrams ging al na een paar minuten spelen gigantisch in de fout, Willem II-aanvoerder Ben Rienstra profiteerde en schoot de bezoekers op voorsprong. Na een klein half uur spelen stond het 1-1, de verdediging van de Tricolores stond te slapen en Arno Verschueren maakte de gelijkmaker.

Damil Dankerlui werd met geel op zak naar de kant gehaald, terwijl bij NAC Thierry Ambrose nog in de eerste helft van het veld moest met een blessure. Vijf minuten voor rust was het weer Ben Rienstra die scoorde. Twee treffers voor de middenvelder, het bleek later de winnende goal en dat zorgde voor grote vreugde in Tilburg.

Tekst gaat verder onder de samenvatting van de wedstrijd van vorig seizoen.

Rob McDonald en Arthur Hoyer

NAC kwam in 1982 al snel op voorsprong. Koos Waslander maakte op zaterdag 13 maart na zeven minuten spelen de 1-0. Het werd echter geen gezellig avondje NAC voor de thuisfans, er was volop reden tot juichen voor de supporters van Willem II. De Tilburgse club boekte één van de grootste zeges ooit in Breda. Rob McDonald en Arthur Hoyer bezorgen de Tricolores de winst. McDonald maakte in Breda twee van de in totaal 21 competitietreffers. Hoyer, vijf seizoenen actief in Tilburg maakte er ook twee. Willem II stapte met een ruime 1-4 zege van het veld.

NAC deelt tik uit aan hekkensluiter

In de geschiedenis van de derby in Breda wist NAC meerdere keren met 4-0 te winnen. De laatste keer dat die eindstand op het scorebord stond was in het seizoen 2012/2013. Het was een nieuwe tik voor de bezoekers, die later dat jaar degradeerden naar het tweede niveau van Nederland. Kees Luijckx opende na iets meer dan tien minuten de score. In het slot van de wedstrijd bepaalden Mats Seuntjens, Elson Hooi en Danny Verbeek de eindstand op 4-0.

Koploper

NAC en Willem II speelden regelmatig een derby terwijl ze laag op de ranglijst stonden. Nederlagen waren soms bijna beslissende tikjes richting degradatie. In de play-offs in 2016 was dat echt zo. Na NAC-Willem II in 1995 was het anders. De bezoekers namen door die overwinning de koppositie in de eredivisie over van Ajax. De teller stond na de 0-1 zege - door een doelpunt van Henri van der Vegt - in Breda op twaalf punten uit vier duels. Uiteindelijk eindigde Willem II dat seizoen als twaalfde, onder nummer acht NAC.