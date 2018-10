Deel dit artikel:













Leonie Meeuwis (17) uit Oisterwijk vermist

GEFFEN - De 17-jarige Leonie Meeuwis is sinds zaterdag 13 oktober vermist en mogelijk per fiets vertrokken vanaf haar verblijfsadres in Geffen. Wie heeft haar gezien? De politie in Oss heeft een vermist-bericht geplaatst op Facebook.

Geschreven door Lize Rensen

Leonie komt uit Oisterwijk. Ze is 152 cm lang, heeft een normaal postuur, donkerbruin haar en een blanke huid. Ze droeg een zwart jurkje. Informatie

De politie is op zoek naar meer informatie. Bel 0900-8844 of tip de politie via het tipformulier.