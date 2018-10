Schrikbarend meer branden bij afvalbedrijven in Brabant

DEN BOSCH - De provincie maakt zich zorgen over het toenemend aantal branden bij Brabantse afvalbedrijven. Dit jaar waren dat er al 33, net zoveel als in heel 2017. Het jaar daarvoor waren dat er nog maar 23.

Gedeputeerde Johan van Hout heeft dat in een brief aan Provinciale Staten geschreven. Verzekeraars maken zich al langer zorgen over het toenemend aantal branden bij afvalbedrijven. Bij sommige bedrijven is het schering en inslag. In Brabant is één bedrijf waar de afgelopen twee jaar zeven keer brand is geweest.

LEES OOK: Verzekeraars luiden noodklok na vele afvalbranden: 'Het roer moet om!'

Naar aanleiding daarvan hebben de Brabantse Omgevingsdiensten op opdracht van de provincie de balans opgemaakt met de bovenstaande cijfers als resultaat. Het gaat kom grote branden, kleine branden, broeibranden en brandjes die niet in afval ontstonden maar op andere plekken bij de bedrijven.

Oorzaken

Van Hout schrijft dat de situatie in Brabant niet afwijkt van de rest van Nederland. De vraag is hoe het kan dat de brandweer steeds vaker moet uitrukken naar afvalbedrijven. Volgens de provincie zijn daar verschillende oorzaken voor. Er is de afgelopen periode vanwege strengere eisen aan export van plastic afval naar China tijdelijk meer brandbaar afval opgeslagen dan was verwacht.

Daarnaast is de economie dusdanig aangetrokken dat er veel meer aanbod aan afval is. Hiermee is ook de kans op afvalbranden toegenomen. Verder heeft de warme droge zomer ook geleid tot verschillende branden.

Veel kan de provincie er overigens niet tegen doen. De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk.

LEES OOK: Zeer grote brand bij recyclingbedrijf Son: bluswerkzaamheden gaan hele nacht door