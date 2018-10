Tekort aan dossierkennis de oorzaak van het vertrek van rector Emile Aarts?

TILBURG - De Universiteit van Tilburg moet op zoek naar een andere rector. Emile Aarts, de huidige rector-magnificus, stopt al na zijn eerste termijn die volgend jaar afloopt. Volgens insiders is er onvrede over de stijl van leiding geven van Aarts.

Over de reden van zijn keuze doet de universiteit geen mededelingen. Insiders klagen echter over de dossierkennis van Aarts. Als rector is hij verantwoordelijk voor de portefeuilles onderwijs en onderzoek.

Beleidsstukken die hij toegestuurd kreeg, werden volgens anonieme bronnen niet goed door Aarts gelezen, waardoor hij niet goed beslagen ten ijs kwam bij gesprekken en vergaderingen. Verder liet hij regelmatig proefballonnetjes op en riep hij dingen die niet klopten, waardoor zijn beleidsmedewerkers in verlegenheid werden gebracht.

De termijn van Aarts eindigt op 1 juni volgend jaar. Hij blijft wel als hoogleraar op het gebied van data science en innovatie verbonden aan de universiteit.

'Promotiefabriek'

Tilburg University kwam de afgelopen jaren diverse keren negatief in het nieuws vanwege hoge aantallen promoties en riante beloningen voor promotiebegeleiders. De universiteit werd in de media omgedoopt tot een 'promotiefabriek' die zoveel mogelijk winst probeert te maken.

Dat zou echter niets te maken hebben met het vertrek van Aarts. De toenmalig decaan Arie de Ruijter, die verantwoordelijk was voor het ontstaan van de promotiefabriek, vertrok in 2015. Samen met zijn opvolger maakte Aarts schoon schip. De lof die hij hiervoor kreeg, was echter niet genoeg om genoeg bodem te leggen voor een succesvolle tweede ambtstermijn.

Data-opleiding

De universiteit pronkt naar buiten toe vaak met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS), de opleiding voor datawetenschap die twee jaar geleden in samenwerking met de TU Eindhoven van start ging in Den Bosch. Aarts kreeg eerst lof voor het feit dat hij de opleiding van de grond kreeg, maar de studentenaantallen blijven echter achter. Met name vanuit Tilburg stromen weinig studenten door. Het meeste geld dat binnenkomt zou volgens insiders daardoor naar hofleverancier Eindhoven gaan, terwijl Tilburg de meeste kosten voor haar rekening zou nemen.

In de Tilburgse begroting van JADS, die liep van 2016 tot en met 2020, was ieder jaar een negatief resultaat begroot. De tekorten zijn echter veel groter dan verwacht. Hoewel collegevoorzitter Koen Becking formeel verantwoordelijk is voor de financiën van de universiteit, zou het ook Aarts worden verweten dat hij geen betere deal met Eindhoven heeft gesloten. Zo kunnen vanuit Eindhoven veel studenten zonder problemen instromen en is er voor de meeste Tilburgse studies een extra vooropleiding nodig. Ook organisatorisch zou het een puinhoop zijn. Aarts heeft als oud-decaan van de Eindhovense universiteit veel contacten bij de TU/e, daardoor ligt de kwestie extra gevoelig.

Draaideur

Tilburg University heeft de afgelopen jaren sowieso geen geluk met de aanstelling van bestuurders. Zo werden er vier secretarissen in tien jaar tijd versleten, de laatste zat er nog geen jaar. Momenteel zit er een interim-secretaris. Ook qua decanen ging het - naast de aanstelling van Arie de Ruijter - vaker mis. Bij de universiteit werkte ook de omstreden oud-hoogleraar Diederik Stapel.

Wie de opvolger van Aarts wordt, is nog niet bekend. Tot 2018 bestond het College van Bestuur uit twee personen, een collegevoorzitter en een rector. Vanaf februari 2018 kwam daar een derde lid bij. Een driekoppig bestuur zou volgens de universiteit nodig zijn omdat de universiteit de laatste jaren flink gegroeid was.

Tilburg University wil geen reactie geven.