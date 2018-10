Gratis fietsen, buskaartjes en P+R om verkeerschaos tijdens Glow en Dutch Design Week te voorkomen

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven is in september begonnen met de herinrichting van de Vestdijk. De veranderingen moeten ervoor zorgen dat het centrum aantrekkelijker wordt en fietsers en voetgangers meer ruimte krijgen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het openbaar vervoer. Om het centrum tussen alle werkzaamheden door bereikbaar te houden, stelt de gemeente gratis buskaartjes, deelfietsen en P+R beschikbaar.

De parkeergarage aan de Theo Koomenlaan is omgetoverd tot gratis P+R. Vanaf daar kun je de gratis een deelfiets pakken of met een gratis buskaartje richting het centrum. Met de app FlickBike kun je een QR-code scannen die je van de garagebeheerder krijgt bij aankomst. Vervolgens scan je de fiets en kun je op pad. Heb je geen energie om terug te fietsen? Parkeer je fiets dan op het Stadhuisplein in de ‘parkeerzone’ van FlickBikes, meld je fiets af en neem de bus terug.

Monique List, wethouder mobiliteit, is blij met de komst van de FlickBikes: “Eindhoven groeit en krijgt steeds meer bezoekers van buiten de stad. Dat is mooi, maar als iedereen met de auto naar het centrum gaat, gaat dit ten koste van de leefbaarheid. Daarom willen we mensen stimuleren de auto te parkeren in een P&R en verder te reizen met het openbaar vervoer. Ook deze gratis deelfietsen zijn een perfect alternatief. Zo houden we het centrum van de stad bereikbaar én prettig om in te verblijven.”

Openingstijden

De P&R aan de Theo Koomenlaan is elke zaterdag geopend tussen 10:00 en 16:00 uur en zondag tussen 11:30 en 16:00 uur. Uitrijden kan tot 00:30 uur. Ook tijdens de Dutch Design Week en GLOW, is de P+R geopend. Vooralsnog tot en met december 2018.