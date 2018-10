Deel dit artikel:













Kiki Bertens moet door vroege uitschakeling in Moskou voorlopig streep zetten door WTA Finals Kiki Bertens niet naar de WTA Finals, ze stijgt wel naar plaats negen op de wereldranglijst (foto: VI Images).

MOSKOU - Kiki Bertens had de hoop zich te plaatsen voor de WTA Finals, maar door een vroege uitschakeling op het WTA-toernooi in Moskou is dat niet meer mogelijk. De in Breda wonende Bertens had de halve finale moeten bereiken om zich bij de beste acht van de wereld te spelen, maar werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld. Ze kan de Tsjechische Karolina Pliskova nu niet meer inhalen.

Geschreven door Fabian Eijkhout

Bertens ging in Moskou in drie sets onderuit tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich: 6-3 4-6 6-3. De als vierde geplaatste Nederlandse knokte zich in de tweede set terug in de wedstrijd en hield zelfs het hoofd koel toen Sasnovich terugkwam tot 4-4. In de derde set zag de Wit-Russin uitlopen naar 3-0. Hoewel Bertens die achterstand nog goedmaakte, ging de set en de partij toch verloren. Door de nederlaag van Pliskova eerder op de dag in Moskou tegen Vera Zvonareva, was Elina Svitolina uit Oekraïne verzekerd van het zevende ticket voor de WTA Finals. Omdat Bertens verloor, is Pliskova alsnog zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi in Singapore. Kleine kans

Op eigen kracht kan Bertens het prestigieuze toernooi in Singapore dus niet meer halen, toch is er nog een kleine kans dat Bertens de WTA Finals kan spelen. Simona Halep heeft een rugblessure opgelopen. De Roemeense nummer één van de wereld hoopt op tijd fit te zijn voor het toernooi. Bertens reist als reserve af naar Singepore, bij een afmelding van Halep kan ze alsnog instromen in het toernooi met de beste acht speelsters van 2018. Ondanks de vroege uitschakeling stijgt Bertens wel op de wereldranglijst. Waar ze dit jaar begon als nummer 31 van de wereld staat ze op de nieuwe lijst van maandag negende. Ze passeert de Duitse Julia Görges.