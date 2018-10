Gilze en Rijen wil met 'zeecontainer' mensen leren hoe je problemen moet melden

GILZE EN RIJEN - Ze noemen het De Meldbox, maar het is eigenlijk een bestickerde mini-zeecontainer met videoschermen. De meldbox moet mensen uitleggen hoe ze zaken kunnen melden, alles van wietkwekerijen tot scheve stoeptegels. Sinds een week staat hij in Gilze-Rijen en het lijkt nu al een succes, aldus burgemeester Jan Boelhouwer.

“Je kunt bij iedereen een folder in de bus stoppen, maar die verdwijnt in de prullenbak. En dit maakt het in de buurt heel duidelijk zichtbaar”, vertelt Boelhouwer. Op de zijkanten van de container staat uitgelegd hoe je een probleem moet melden. Er is zelfs een klein wietkwekerijtje nagebouwd, zodat je kunt zien hoe dat er uitziet."

Het idee is dat de box op verschillende plaatsten in de gemeente komt te staan en dat mensen dan uiteindelijk wél gaan melden. Boelhouwer: “We hebben al verschillende meldingen gehad sinds hij hier staat. Het is een groot succes.”

Eén keer in de week houden boa’s een spreekuur bij de box. Mensen kunnen dan bij de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente hun klachten kwijt of vragen stellen. De boa’s en de burgemeester wisten niet of er iemand zou komen. “Het is een experiment, maar toch kwam er een handjevol mensen op af”, aldus Boelhouwer.

“Het verbaasde ons eigenlijk ook dat er mensen deze kant op zijn gekomen”, aldus boa Leroy. “Ik denk dat de stap om naar het gemeentehuis te gaan te groot is. Hier komen mensen uit de buurt en dan is het net even wat laagdrempeliger.

